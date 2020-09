¡Adiós a María Elena! definieron qué pasará con el personaje de Érica Rivas en “Casados con hijos”

viernes, 25 de septiembre de 2020 14:09

Sin dudas María Elena Fuseneco fue uno de los personajes más queridos de la tira Casados con Hijos. Su particular perfil y la impronta que le marcó Érica Rivas hicieron que conquistara a la teleudiencia en más de una ocasión y hasta tuviera sus imitadoras en las redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok.

A partir del regreso de la sitcom al teatro, sin descartar que se pueda dar en un futuro su vuelta a la televisión, se planteó un problema para la producción. Ella no formaría parte del staff, con lo cual había que buscarle una solución a su ausencia.

Si bien las versiones sobre su alejamiento de la tira son de las más variadas e incluso contrapuestas, siempre quedó el vacío de qué pasará si este personaje no aparece en escena. Ahora, desde la producción habrían resuelto qué hacer con este dilema.

Según publicó el periodista de espectáculos Adrián Pallarés, en Teleshow, María Elena directamente no será reemplazada por ninguna actriz. Es decir, su personaje no aparecerá en escena y para resolver esa ausencia se buscará una nueva vida para el personaje complementario de ella: Dardo (Marcelo De Bellis).

De acuerdo a lo que trascendió, en la nueva historia, María Elena se separó de Dardo y se fue a vivir al exterior. En este contexto él se reencontrará con sus vecinos, los Argento, con quienes se desatarán divertidas escenas teniendolo a él en la clave de todos los chistes.

Pero no todo estaría terminado ahí, sino que se sumaría un nuevo integrante a la escena de la mano de una actriz de renombre. Quién es, aún no trascendió pero sí se conoció que jugaría el rol de una nueva novia para Dardo. De esta manera, no matarían al personaje de María Elena, algo sobre lo que se especuló mucho, pero tampoco habría demasiadas menciones acerca de ella, dejando abierta de esta manera la puerta a que en un futuro se revierta el escenario.

Casados con hijos llegará entonces con nuevo personaje, pero con la familia Argento en pleno en el mes de enero, si la pandemia lo permite, y si la actividad teatral regresa.

De esta manera, los autores de Casados con hijos, Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, ya escribieron otro libro, dejando el anterior de lado, con nuevo gags. La obra está prevista que se estrene en el teatro en la temporada de verano 2021, posiblemente en enero siempre y cuando la pandemia lo permita.

La fecha agendada es el 15 de enero en el Gran Rex, con los cinco actores originales Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis. Las funciones están agotadas y sería uno de los grandes eventos teatrales del 2021.