"No tengo palabras": la despedida más difícil para Antonela Roccuzzo

ESPECTÁCULOS

Por Redacción Diario La Provincia SJ 2020/9/24 · 18:38 hs

Antonela Roccuzzo sintió como un cimbronazo tener que alejarse de su gran amiga y compinche, Sofía Balbi, esposa del futbolista Luis Suárez que dejó de estar vinculado al Barcelona.

La bella morocha que tiene tres hijos con Lionel Messi escribió en sus redes: "Bolu, amiga hermana.. gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros... no tengo palabras para decirte lo MUCHO, MUCHÍSIMO que te voy a extrañar, a vos y a tu HERMOSA familia. Gracias por tanto!!! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto! TE QUIERO, LOS QUIERO. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa".

En tanto, Sofía también retribuyó el sentimiento: "Y cuando creí que ya no tenía mas lagrimas me encuentro esto! No saben lo que los vamos a extrañar!!! Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro".

El posteo obtuvo más de 300.000 reacciones en solo media hora de publicado en Instagram.

Despedida a puro dolor

“Se termina una etapa y tengo que estar muy orgulloso de lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y eso me deja feliz: despedirme de la gente del club y que vieran que aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos. Me quedo con todo lo lindo, mis hijos me vieron levantar trofeos, anotar goles y jugar al lado del mejor de la historia”, dijo Suárez entre lágrimas en la Sala de Prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.

Visiblemente emocionado, el delantero charrúa tuvo palabras de agradecimiento sobre su paso por el club: “Son muchísimos años, muchos recuerdos: conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores maravillosos que veía en la Play Station, que veía lejano compartir vestuario con ellos. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores. Espero que me recuerden por todo lo bueno que dejé en este club.”

Ahora su futuro estará en el Atlético Madrid del Cholo Simeone, donde será presentado este viernes. El artillero charrúa llega con un contrato por dos temporadas en las que recibiría cerca de 7,5 millones de euros por cada una.