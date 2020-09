Mica Viciconte sorprendió morocha y confesó: "tengo ganas de ser mamá"

jueves, 24 de septiembre de 2020 01:07

Este miércoles, Mica Viciconte sorprendió a todos con un cambio de look momentáneo en la pista del Cantando 2020. La rubia pasó a ser morocha y dejó a todos anonadados con una imagen que los conductores destacaron.

"Para mí es un re sí el morocho, eh", comenzó expresando Laura Fernández a lo que Ángel subrayó: "Recontra. ¡Con esos ojos!".

La modelo abrió la gala del certamen con una peluca que la hizo lucir como una morocha infartante portando un vestido rojo intenso. "¿Vos no te ves morocha?", le preguntó el conductor.

"Me teñí de morocha, me rapé, me teñí de rubia, me rapé y me quedaba re mal. Así que olvidate", confesó Mica quien destacó que Fabián Cubero no había visto su look previamente asi que recién ahora, en la pista, lo estaba conociendo.

"Él ya ma agarró rubia. Fabián (Cubero) ya me agarró rubia y este look me lo va a pedir. Pide, pide, pide. Pide bastante", reveló Viciconte.

Luego Ángel dio un paso más allá del look y le preguntó si quiere ser mamá y ella sin vueltas aseguró que ese sentimiento lo tiene ahora más que nunca después de que sus amigas quedaron embarazadas.

"Me gustaría ser mamá. Cuatro amigas quedaron embarazadas en esta pandemia y le tiré una indirecta y me dijo 'que bueno' y se fue. Está hablado, yo tengo ganas. Pero nunca encontramos el momento. Es más un tema mio de que quiero trabajar pero tengo ganas de ser mamá", aseguró.

Luego indicó que Fabián "quiere un nene y yo una nena" pero más allá de eso, prefiere que "lo que venga, sea el año que viene".

Después de interpretar en la pista "Solo se vive una vez", Mica se quejó del 10 que Oscar Mediavilla le puso a Gladys, La Bomba Tucumana en la gala del martes del Cantando, cuando la cantante había renunciado.

“Si se pierde en la letra, se pierde en la letra. O digo renuncio, y que me pongan un 10”, expuso Mica Viciconte a lo que subrayó: “no voy a llorar, insultar no lo hago y tampoco voy a renunciar.

“Mediavilla me parecía que venía bien, pero ayer la pifió”, remarcó para terminar.