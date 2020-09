Gladys la Bomba Tucumana, estalló en lágrimas: "me quiero ir, dejo el certamen"

miércoles, 23 de septiembre de 2020 00:50

Envuelta en lágrimas, cargada de impotencia y dolida por la situación. Así se mostró Gladys "la bomba" tucumana después de salir a escena con un vestuario que no quería y cantar en esas condiciones. En medio de la devolución del jurado decidió anunciar su renuncia al certamen y se mostró cansada de que se planteen problemas cuando no los quiere tener.

Todo empezó cuando Ángel de Brito le preguntó ¿qué le pasó con el vestuario? porque tuvo "una agarrada con la chica del vestuario" y "hubo llanto, grito". Ante estas palabras, la "Bomba" jugó con la respuesta y dijo que "el envase es bueno, a este envase le pueden poner cualquier cosa".

Luego avanzó y ya la voz se le empezó a quebrar, reteniendo las lágrimas: "acá me llevo bien con todos pero con el vestuario siempre hay problemillas. Como soy una persona con un cuerpo especial proque soy real, ya fui madre, soy grande, tengo muchas lolas, cola, curvas, cintura, por ahí no la pegamos".

Cuando Gladys mostraba su vestuario, Moria Casán le preguntó ¿por qué te quejas? y sin rodeo la cantante respondio levantando el tono y notoriamente ofuscada: "¿quien se queja? si me tuviera que quejar, el programa no alcanzaría. Moria, a vos con tu personalidad, te gustaría que te vistan como una nena de jardín y te pongan lo que a otra persona se le antoje o te pongan lo que a vos te gusta", le preguntó a la jurado.

Ante esto Moria le dijo que le gusta que le pongan lo que le gusta y se sienta cómoda. Esas palabras fueron reforzadas por la cantante.

"Yo te traigo ropa, si querés porque tengo ropa de lujo y soy como vos con lolas y curvas", agregó Moria.

Ante esto, Laurita le preguntó si sentía que había favoritismo y ella contestó: "no se si hay favoritismo pero a mi no me dan bola. Jamás. Para predisponerme para que venga acá y en vez de cantar, venga a discutir".

Notoriamente molesta, Gladys destacó que ve que otras participantes "pasan con vestidos alucinantes y bordados en diamantes" y "a mi me pusieron una tela que tuvieron que agregarle brillitos".

En este contexto, la Bomba destacó que es una mujer de 55 años y que quiere lucir bien como el resto de las participantes. "Yo me amo, me adoro, me encanta mis lolas, mi cola, mis dientes, mi sonrisa... me quiero muchísimo, me acepto como soy y me amo", destacó advirtiendo que "para la próxima voy a Once, como soy la negra bailantera y me traigo la tela".

"Estoy muy dolida", dijo antes de cantar y con lágrimas en los ojos sin poder contener la tristeza que tenía por la diferencia.

Después cantaron "Mi tierra" y cuando comenzó a escuchar la devolución de Nacha Guevara y de Karina "La Princesita" no soportó las palabras y anunció su retiro del certamen.

“Yo me quiero ir. Hijo, sos un gran artista. Pero todo tiene un límite. Me voy. No quiero pelear. Ni con Karina. Me duele tu 4. Vine acá y no me he quejado de un puntaje”, anunció llorando.

Si bien luego vino puntaje de aliento de Oscar Mediavilla, no volvió sobre la declaración y quedó sobrevolando la renuncia que lanzó al aire y en vivo. ¿Qué pasará?

Solo el tiempo lo dirá...