"También me ventilo las bol**": Esteban Lamothe, sin filtro y enojado con un seguidor

martes, 22 de septiembre de 2020 19:08

Esteban Lamothe está de nuevo en pantalla chica con la reposición de "Educando a Nina" y va sumando seguidores en sus incursiones en las redes sociales. Pero esto lo deja expuesto a comentarios de los seguidores, algunos positivos y otros no tanto.

Sobre uno de ellos, el actor no reparó en responder con munición gruesa ya que no le hizo ni media gracia. "Qué depresión me transmite Esteban Lamothe; siento que nunca se hace la cama ni ventila la pieza", posteó @mrtinasan.

Sin filtro, él le respondió: "Hago la cama, ventilo y limpio mi casa cada día. También me ventilo las bolas. Estarás deprimidx por alguna otra cosa."

Ante su filoso comentario, los seguidores en Twitter celebraron su sinceridad y lo invitaron a que comparta un video o una transmisión en vivo haciendo.... no hace falta aclarar.