Oscar Mediavilla y un picante cruce con Laurita Fernández: "te pediría que no te metas..."

martes, 22 de septiembre de 2020 00:46

"No tenés que preguntar", "te pediría Laurita que no te metas más con mi pelo". Éstos fueron algunos de los pedidos que Oscar Mediavilla dirigió a Laurita Fernández en pleno Cantando 2020 mientras le hacía la devolución a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

El integrante del jurado se mostró "picante" en un cruce que se dio entre risas y "pases de factura" con la conductora del programa. El primero se dio cuando Laurita intervino cuando le tocó a él poner el puntaje y explicar qué le pareció la actuación de la pareja.

"Yo la noté un poco disconforme a la coach (Natalia Cocciuffo) con las devoluciones anteriores, estaba escuchando la charla que tenía", comenzó expresando Fernández sobre el momento que advirtió después de que hizo la devolución Nacha Guevara y Karina "la Princesita".

Al escuchar la palabra de Laurita, la coach explicó que ella los ve "tan conectados y a Ángela que entrega tanto y es tan pasional", que no entiende cómo el jurado "se fijan en detalles".

Ante este escenario, Mediavilla advirtió que los coach "quieren influir ante los dos jurados que no votamos" pero rápidamente reaccionó Natalia: "no, estamos aclarando ciertas cosas que no van a volver a ver en el concurso. Ninguna voz es como la de Ángela".

"¿Y por qué no nos dejan que nosotros terminemos de decir lo nuestro?", preguntó Oscar a lo que la mujer respondió: "porque la conductora me preguntó".

Al ver la situación, Laurita Fernández aclaró que fue ella la que metió el tema en discusión: "fue mala mía, Oscar. Yo le pregunté".

En ese momento, Mediavilla reaccionó y le apuntó a la conductora del programa: "y no tenés que preguntar". Luego ella contestó sin vueltas: "es que la vi y me dio cosa".

Después del primer cruce picante vino un segundo pero esta vez vinculado al nuevo look que presentó Oscar con su corte de pelo. Es que rebajó el cabello, especialmente en el flequillo y eso llamó la atención de Laurita.

"Con ese corte de pelo no quiero interferir más", dijo la coequiper de Ángel de Brito entre risas a lo que Mediavilla respondió: "yo te pediría Laurita que no te metas más con mi pelo".

