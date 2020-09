La maldición de un ex: Noelia Marzol habló tras el accidente con las boleadoras

martes, 22 de septiembre de 2020 14:57

Un verdadero susto vivió este lunes Noelia Marzol en Mamushka, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por El Trece. La bailarina mostró su destreza con las boleadoras y terminó golpeando su nariz con una de éstas.

Todo se dio cuando la rubia se apostó en el centro de la pista para mostrar al resto su habilidad con las "bolas". Sin embargo, y cuando ya estaba generando el asombro de todos, una se le fue de control y fue a pegar de lleno en su rostro. Rapidamente se cubrió la nariz e intentó mirar en algún lugar con reflejo para ver si la tenía rota o sangraba.

“No está bien, chicos, se sacó un diente”, se escuchó decir a los otros invitados al programa. “Me la di mal, ¿me sangra? ¿se me torció algo? (...) Estoy llorando. Me la di… Estoy llorando. Pero ya está, estoy bien”, expresó a lo que Fabbiani intentó ayudarla pero por protocolo Covid no podía tocarla.

Este martes, la modelo pasó por Los Ángeles de la Mañana, LAM y contó cómo vivió ese momento. En la ocasión expresó que le salió sangre y todo fue "muy doloroso, muy". Además aclaró que en los ensayos, ella está preparada con todo el equipo de indumentaria con protectores que le permite hacer este tipo de destreza sin correr riesgo. Sin embargo en el programa se animó a hacerlo con el vestuario que tenía en ese momento que no era el acorde.

Al escuchar el mal momento que vivió Noelia, Ángel le preguntó: ¿Será una maldición de alguien? Sin rodeos, ella entró en el juego: "quizás, quizás".

"¿De algún ex que quedó mal?", repreoguntó y ella contestó: "puede ser, dejé varios mal, pero se lo merecían".

Entre bromas destacó que formalmente presentó diez novios y que el Polaco "no cuenta como novio" porque hacía con él las bromas de la previa en el Bailando y nada más.

"Soy amplia de rubros, me debe gustar la persona. No me enamoro de nada que no sea la persona", señaló Marzol quien no incluyó a Fede Hope pero tampoco negó que haya habido algo con él: "es un chamuyero".

Luego enumeró que entre sus novios se encontró un utilero, un profesor de esquí y un comerciante. "Vagos sí tuve. En su gran mayoría los mantuve, pagué vacaciones. No generaba conflictos porque mientras estaba enamorada no molestaba", señaló aclarando que ahora es "botinera".