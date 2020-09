"Así es muy fácil": el reclamo realista de Pedro Alfonso a Paula Chaves

martes, 22 de septiembre de 2020 16:30

Pedro Alfonso se quedó al cuidado de Filipa, la hija menor de la pareja, para que Paula Chaves saliera a caminar por su barrio pero las cosas no resultaron.

"Las cosas acá están bien, están bien" dijo el productor en una desopilante historia en Instagram con el filtro que lo muestra como "Burro", el amigo de Shrek.

Y después se despachó: "Mi mujer quiso irse a caminar un poco por el barrio y me quedé con la beba y empezó a llorar, llorar, llorar. Le mandé un mensaje porque me dijo: "si llora, mandame un mensaje". Volvió corriendo, la agarró y me dice: "pero le tenés que hablar, tenés que caminar, tenés que jugar. Por eso se ataca, por eso llora".

El tema es que Paula lo resolvió de otra manera. "Pero claro, todo eso que me decía, lo hacía poniendo la beba en la teta. No es que le habló, le caminó y la divirtió. Le dio teta y yo no tengo. Es tan fácil así", sentenció.

Filipa está usualmente muy cerquita de Paula ya que ella promueve el porteo y confesó que cada vez que se aleja un poquito, la extraña y llora o se despierta. ¡Chiquita!