Ángela Leiva presentó a su novio: "dije 'basta no aguanto más'"

martes, 22 de septiembre de 2020 01:26

Muy enamorada. Así se mostró este lunes en la noche, Ángela Leiva al momento de presentar a su novio, Martín Echarte. Su flamante pareja es quien toca el trombón en la banda de ella y tiene muy perfil bajo. Por eso para muchos fue una sorpresa verlo acompañar a su novia en Cantando 2020.

Fue la misma Ángela que lo presentó antes todos los presentes. El músico estaba pastado a un costado de la pista con parte de su rostro cubierto por el tapaboca y resaltaba el mechón rubio que asomaba en su cabello.

"Te quiero contar que vino mi novio", comenzó expresando Leiva a Ángel de Brito a la vez que le aclaró: "a vos que te gustan esas cosas". En ese momento la cámara se posó en él y mientras el conductor le preguntaba a la cantante si hablaba, él se fue sacando el barbijo.

"No, es mudo", contestó entre risas la cantante a la vez que De Brito avanzó sobre él para saber un poco más de él y la pareja. En este contexto, le preguntó si suele verla cuando actúa. "A veces la veo en casa y me pone nervioso. En casa la veo", repitió el joven notoriamente nervioso.

Luego Ángel le preguntó si la acompañó a los Premios Gardel, que se desarrollaron el pasado fin de semana y del que ella ganó como Mejor Álbum Artista Tropical, y si hubo festejos entre ambos.

"Si hubo festejo, brindamos", dijo algo corto de palabras.

La escena se desarrolló con cierta vergüenza entre los dos, mientras Ángel trataba de "inspeccionar" más en la intimidad de la pareja. En este contexto le preguntó sobre el regalo que él le hizo para el cumpleaños: una mochila.

"Me parece que sí la está usando (...) ella me dijo que necesitaba una mochila", señaló Martín sobre quien intervino rápidamente Ángela: "no me gusta que me sorprendan con los regalos sino que me gusta elegirlos".

Luego la cantante contó que quien dio "el primer paso" fue ella porque "él es muy tímido, no se cómo está hablando ahora". "Dije 'basta no aguanto más'", recordó sobre el día que lo encaró y agregó: "fue sutil, porque uno está trabajando, abajo del escenario charlábamos y hubo contacto visual".