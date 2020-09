"Quedamos con ganas de verte crecer ": el dolor inmenso de Maru Botana y un mensaje conmovedor

lunes, 21 de septiembre de 2020 16:35

Maru botana siempre transmitió alegría y que la mayor dicha fue formar una numerosa familia. La querida chef, pastelera y empresaria gastronómica, sin embargo, sufrió un duro golpe que la marcó para siempre.

Un 21 de septiembre de 2008, su bebé Facundo de 6 meses falleció a causa de lo que se conoce como muerte súbita. Era su sexto hijo y todo el país la acompañó en su duelo por tan terrible pérdida.

En sus redes sociales, compartió una foto tomando la mano de su pequeño y un mensaje conmovedor. "Te fuiste un día de la primavera, donde todo es festejo y alegría. Quizás en ese momento con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevó mucho tiempo entender por qué te fuiste. Quizás no lo pude procesar nunca", comenzó su relato.

"Hoy ya creo entendí claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento que te fuiste, y si me pongo a pensar tu nacimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imagine que mi vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que no podría parar de tener hijos. Cada nacimiento fue para mí, el momento más feliz de mi vida", expresó Maru sobre los sentimientos que la acompañaron.

"Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serías, siempre lo pensamos. Hoy más que nunca creo en los ángeles, hoy mas que nunca me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañe cada día se mi vida, se que nunca, nunca me vas a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias mi amor por siempre cuidarnos desde allá", sentenció.

En poco tiempo, el posteo superó las 50.000 reacciones en Instagram y tuvo numerosos comentarios llenos de amor y apoyo a su dolor.