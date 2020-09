Natalia Oreiro ¿agranda la familia?: "No me imagino mi vida sin mi hijo"

lunes, 21 de septiembre de 2020 00:20

Espléndida, a los 43 años, y disfrutando de la familia en plena pandemia. Así encontró Marley a Natalia Oreiro en la noche de este domingo en Por el Mundo. La cantante recibió en su patio al padre de Mirko y compartieron un amena charla en la que hablaron de sus éxitos laborales y la relación que la une a Ricardo Mollo desde el 2001.

En este contexto, la actriz recordó que a él lo conoció cuando hacían yoga. "Él vino con un amigo y nos hicimos muy amigos", comenzó recordando Natalia sobre aquel momento que fue impactante y alcanzó para que tres meses después decidieran casarse.

"El amor es el amor, independientemente de la vocación de las personas", destacó la morocha quien reconoció que la "diferencia de edad es significativa" pero eso no cambia la relación entre ambos: "de hecho hace 20 años que estamos juntos". "La libertad individual se trata de elegir con quien estar y uno tiene que estar bien con uno porque es un viaje que encarar con esa personas que puede ser de un año o para toda la vida", señaló.

¡Qué viva el amor! uD83DuDC98 Natalia Oreiro abre su corazón y le cuenta a @marley_ok cómo nació su historia de amor con Ricardo Mollo ? #PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/V0qEY6SM8A — telefe (@telefe) September 21, 2020

Luego definió a Ricardo Mollo como una "luz" y "re buen papá". Precisamente con él tuvo a Merlín Atahualpa Mollo, en enero del 2012 y si bien para ella fue su primer hijo, para él no, ya que tenía dos más.

"Fue re pensado mi hijo y no me imagino mi vida sin Ata, pero antes no me imaginaba la vida con él", confesó Natalia quien detalló: "nosotros estábamos bien y no era una búsqueda. Una vez vino y fue alucinante".

También destacó que por ahora no piensa en tener otro hijo y tampoco cree que lo vayan a buscar a futuro: "creo que terminamos con Atahualpa. Él tiene 2 hermanas que son más grandes y Azul, la hermana mayor, ya es mamá. Estamos bien así".

Por otro lado, reconoció que con Ricardo se complementan muy bien y le hace valorar las pequeñas cosas que le da la vida. "Esta bueno continuar siendo la misma persona. Él me enseña todos los días a disfrutar de la vida, de cosas que yo me había olvidado.

A veces uno cree que está disfrutando de una situación pero el exceso de trabajo no lo permite. Uno cree que algo la hace feliz pero ahora te das cuenta que te hace feliz abrazar a quien querés, tener trabajo, tener un hijo, el perro", finalizó destacando que ella se "había olvidado de esas simplezas".