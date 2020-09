Eduardo Feinmann tras su regreso a la TV: “es muy impresionante estar cerca de la muerte”

lunes, 21 de septiembre de 2020 20:07

Eduardo Feinmann, periodista de A24 y de Radio Rivadavia, regresó a su actividad laboral tras padecer coronavirus contó su experiencia en el tradicional pase que comparte con Jonatan Viale. “Es muy impresionante estar cerca de la muerte”, confesó el periodista con su voz entre cortada por la emoción al recordar el momento en que necesitó oxígeno para poder sobreponerse al virus del Covid – 19.

“Mi cabeza tenía que ser más fuerte que este virus chino. Había una pelea interna, era un mano a mano porque no hay remedio para esto. Yo dije voy a poder con esto. Voy a poder. Lo que pasa que te chupa tanta energía que quedas nocaut. Cuando salía tenía una disfonía que no era yo. Tenía tremendo dolores de cintura y de cabeza. Cuando regresa a casa no tuve más fiebre”, relató el periodista.

Siempre polémico y con una postura definida Feinmann criticó al ministro de Salud de la Nación Gínes González García por el uso incorrecto del tapaboca. Además criticó al Gobierno Nacional por la extensa cuarentena que dispuso en todo el país.

A pesar de las posturas e ideas diferentes, el periodista agradeció al presidente Alberto Fernández, al expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, gobernadores y televidentes que se preocuparon por su estado de salud. El regreso de Eduardo Feinmann también marcó un excelente rating para la señal de noticias A24 que lideró el segmento con 5.1 junto a Jonatan Viale