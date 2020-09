Dura respuesta de Marina Calabró a Juanita Viale: "me arrodillo ante la realeza de la TV"

lunes, 21 de septiembre de 2020 17:14

"Me arrodillo ante la realeza de la tv". Con esas palabras Marina Calabró les respondió a Juana Viale tras la crítica que ella hizo frente a Jorge Lanata en La Noche de Mirtha, el sábado pasado.

La conductora de Confrontados (El Nueve) arrancó su programa este lunes haciendo referencia a lo "memoriosa" que es la nieta de Mirtha Legrand. En este escenario llevó a colación a la mesa una vieja opinión que ella había dado sobre el lugar que ocupa al frente del programa de su abuela.

"Es pelearse con el espejo", jugó con las palabras Marina al referirse a las dichos que habría expresado Juana hace un tiempo en Verdad/Consecuencia sobre su interés en "quedarse" con el programa de su abuela.

"Si tiene dichos públicos se debe hacer cargo", sentenció Calabro, lamentando que Juana haya usado la entrevista a Jorge Lanata para "tirarle la factura por la cabeza" con un tema que a él no lo vinculaba directamente.

Luego Pampito recordó que Lanata salió a apoyar las palabras de Marina en el programa Lanata Sin Filtro y calculó que por eso es que Juana se "desquitó" con él: "es verdad que yo lo metí en el quilombo pero si algo me molesta de lo que dijo (Juana) es que me atribuyas malicia, si algo no tengo es mala intención, puedo equivocarme, sacar una información imprecisa pero no soy malintencionada".

"Eso dice porque no me conoce", agregó Marina destacando que la opinión que se creó Juana sobre ella está fundada por la madre y la abuela pero no porque la haya tratado personalmente.

"No me hagas cargo de todo. Cuando tuve que declarar en una entrevista y me preguntaron por vos, dije que me sorprendí gratamente por tu trabajo", destacó Calabró y subrayó: "diganme estas equivocada pero no me digan mentirosa ni malintencionada".

Por otro lado señaló que lo que se dijo en Lanata Sin Filtro sobre el lugar que ocupa Juana en la silla de Mirtha "no deja de ser mi opinión" y resaltó que para la familia Legrand "todo lo que viene de mi, lo toman con aminosidad".

Por último le preguntaron a Calabró su tomaría un café con ella y la respuesta fue contundente: "estas cosas me quita las ganas (...) he postergado tantos café en esta Pandemia que éste no vale la pena".