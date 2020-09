Cinthia Fernández contraatacó a Nicolás Magaldi: "es reinseguro"

lunes, 21 de septiembre de 2020 13:39

“El show del problema” (El Nueve) se convirtió sin dudas en el escenario de un verdadero conflicto entre su conductor, Nicolás Magaldi, y algunos de sus panelistas, especialmente de quien ocupó un lugar allí y fue despedida: Cinthia Fernández.

Desde este lunes 21 de septiembre, el programa vuelve a su formato habitual y en este esquema ya no siguen trabajando Cinthia Fernández, Mica Viciconte y José María Muscari. Esto generó el enojo de la bailarina que manifestó su descontento primero en Twitter y luego en la pantalla de LAM (El Trece).

“¡Y sigue el señor conductor! A un día de terminar el ciclo. Menos mal que no le gusta. Disculpame, el que puso un tuit con un mensaje innecesario cagándose en la situación de sus compañeros fue el señor ‘no mediático’ Magaldi”, ironizó la panelista el jueves pasado.

Este lunes, Cinthia pasó por la pantalla del programa de Ángel de Brito y contraatacó. La morocha aseguró que el sanjuanino "no se portó bien" y que ella en su lugar, si hubiera tenido que salir a alagar un esquema de programa después de despidos no hubiera reaccionado igual: "te tenes que sentir mal (...) pero él cara de póker mal (...) yo me sentiría mal en el lugar de él".

Luego explicó que el despido de ella y sus compañeros les había llegado primero como un "rumor en twitter". Sobre esto, Ángel acotó que a él le "dijeron al que que iba a haber un cambio del panel".

"Entonces dijimos 'qué onda'. Y ellos dijeron que fue un rumor y si había algo que comunicar nos lo decían ellos", agregó Cinthia destacando que al ver que el rumor seguía, ella insistió: "pregunté otra vez qué onda, me estoy quedando sin trabajo".

"Estamos acostumbrados de estar 3 meses con trabajos y luego sin trabajo. Por eso no entiendo a los actores que no puedan reinventarse, nosotros estamos acostumbrados", agregó.

"En el último programa (Magaldi) reconoció que no se manejaron bien las cosas", destacó Cinthia y detalló que varias veces el conductor del “El show del problema” le reprochó que pasaba información a Ángel de Brito como primicia y no a ellos, pese a que formaba parte del panel.

"¿Nico Magaldi estaba celoso de mi?", preguntó sorprendido Ángel y luego subrayó que "acá (LAM) siempre promocionamos el programa de él, les hemos hecho notas y todo".

"Él es re-inseguro. Le daban el pase y mágicamente no le dieron más el pase", destacó Cinthia subrayando que magaldi "reniega de ese lugar (La Flia)" y que el enojo de él se dio después de que el programa de José María Listortti y Denis Dumas pasaron un tape de él bailando con Sofia Macaya en Bailando por un Sueño.

"Se re enojó y no hubo más pase", finalizó.