Una querida panelista de "Cortá por Lozano" habló de su desconcertante salida del programa

domingo, 20 de septiembre de 2020 14:55

Una de las panelistas queridas de "Cortá por Lozano" es la periodista Paola Juárez. Sumada al staff para abordar noticias de actualidad, fue ganándose al público con su sentido del humor y sus aportes a los segmentos más desopilantes del envío de Vero Lozano.

Por eso, cuando la semana pasada no estuvo en el programa, los seguidores no dejaron de preguntar en las redes sociales por ella. Vero había contado el motivo de su salida pero muchos se perdieron ese dato. Es por eso que fue la misma Paola la que decidió hablar en sus redes sociales acerca de lo que pasó.

"Gracias a todos los que preguntaron por mí y me extrañaron en @cortaxlozanofan. Mañana nos vemos! Solo una pausa!

Qué lindo es sentir que transmitís a los demás no solo información No los conozco pero los quiero. GRACIAS

Para mí también es una grata sorpresa que valoren mi trabajo y hasta que me dijeron que extrañan mis tentadas", posteó este domingo en Instagram.

Paola compartió en varios programas que la cuarentena por coronavirus había tenido impacto en su día a día y por eso, este descanso habría sido un respiro para ella, en medio de esta situación pandémica que aún atravesamos.