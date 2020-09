"No se dice la...": Lizy Tagliani no supera una "mala costumbre" de la infancia

domingo, 20 de septiembre de 2020 11:52

Lizy Tagliani es la gran invitada de "La Peña de Morfi" y se lookeó especialmente para compartir con sus amigos el mediodía de Telefe, en medio de la promoción de su obra por streaming "Una chica diferente".

Antes de salir, quiso hacerles una pregunta a sus seguidores: "Saliendo para lo del @gerardorozin #lapeñademorfitelefe @telefe alguno más decía lo de la Pocha, lo del Raúl? En mi casa era recomún... y la mamá de una compañerita que me llevaba a la escuela me decía: no se dice la Ana, jajjaa. Y yo llegaba a casa y le decía a mi mamá: "dice la mamá de la Ana que no se dice la Ana, jajaja".

¡Seguro, Lizy! La imposición de artículos a los nombres propios es algo muy común y también una muestra de confianza o cariño (perdón, ortografía).

Poniéndole lo mejor al 2020

Lizy Tagliani transita un 2020 lleno de desafíos y momentos duros. Primero tuvo coronavirus, lo que la obligó a dar de baja su programa El Precio Justo, y hace poco tiempo falleció su gran amiga Floppy Cucu.

Ahora de a poco parece que se van acomodando las cosas y la encuentra a ella con muchas pilas, dispuesta a hacerle frente a lo que viene. MasterChef Celebrity es la propuesta televisiva que la tendrá como participante y eso la entusiasma al 100%.

Con la mejor onda y cargada de fuerza positiva y del amor de su novio Leo Alturria, disfruta de la vida en su casa y con los afectos más puros: el que le dan sus perros.