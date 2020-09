miércoles, 2 de septiembre de 2020 00:00

Lizy Tagliani y Leo Alturria forman una de las parejas más queridas de la farándula y ambos hacen gala de su buen humor.

Esta vez, él compartió en Instagram una imagen en la que se lo ve "distinto". "Acá probando el filtro de ojos claros. Al pedo nomas, si no me hace falta🤣😜. Ya tengo unos faroles que encandilan. Ya vengo, me voy a chino a comprar una bolsita de humildad jajaja!😝🙈", posteó.

Su novia, por supuesto, sumó su comentario: "Te amo". ¡Qué viva el amor!