La Sole: "quiero pedirle a la gente que no pierda la alegría"

sábado, 19 de septiembre de 2020 21:53

Este sábado, UNICEF y El Trece volvieron a reunirse para realizar la 29na edición de Un Sol para los chicos, el programa que tiene como objetivo juntar los fondos necesarios para el trabajo de la ONG.

Pese a que este 2020 fue muy particular, la solidaridad de los televidentes volvió a hacerse visible con las donaciones y también con la participación de reconocidos artistas nacionales como la Sole Pastorutti.

Tras cantar algunos de sus últimos temas, el huracán de Arequito se sentó en el living para charlar con Mariana Fabbiani. "No nos olvidemos de la importancia de donar. En estas circunstancias más que nunca. Nosotros vamos a seguir acompañando estas acciones solidarias de ustedes con canciones. Esta circunstancia nos puso a todos más sensibles y nos ordenó las prioridades de otra manera", manifestó la cantante.

"Si sos mamá, si tenés chicos, sabés lo que significa que esos niños reciban amor y que los niños puedan ver tu ejemplo. Ellos copian, imitan y terminan haciendo lo que les demostramos con acciones, no tanto en lo verbal. Necesitamos recuperar a niños que no tienen la posibilidad de vivir esto en sus casas y esto es parte de nuestro futuro. Quiero pedirle a la gente que no pierda la alegría", sentenció La Sole quien está a punto de cumplir 40 años y lo festejará con un concierto online.

Al momento del cierre de esta nota, la recaudación sumó $141.395.025 que serán destinados a los niños que más lo necesitan.

Mirá el programa acá: