El sensual look con el que Sol Pérez dio las buenas noches

sábado, 19 de septiembre de 2020 00:00

Sol Pérez no baja los decibeles en su sensualidad y esta noche de viernes no fue la excepción. Es que la conductora de Canal 26 apostó a un jugadísimo look para despedir a sus seguidores y darles las buenas noches.

Día a día, la rubia se luce frente al informativo de las 20 horas, donde no sólo informa sobre temas actuales, sino que aprovecha el escenario para lucir su trabajado físico que mantiene con duros entrenamiento.

Este viernes en la noche, como ya es costumbre, la joven usó sus redes sociales para saludar a sus seguidores y fans y lo hizo con un sexy video. Primero se mostró junto a un producto que publicita y dio su primer salud. "Buenas noches, llegó el viernes!", comenzó saludando Sol junto a un bidón de agua mineral.

En esas imágenes ya se pudieron apreciar sus detalles en la vestimenta, un top muy ajustado, de cuero color negro y con un gran escote. No conforme con eso, subió un segundo video en el que sonrió y hasta le sacó la lengua a todos.

Criticada

Sol Pérez estuvo en el último programa de "Almorzando..." en el que también participó Toti Pasman que dio positivo de coronavirus. La modelo y conductora se sometió a hisopado y contó a sus seguidores que dio negativo. Pero... encendió la mecha.

"Hola a todos. Como saben el domingo (programa que se grabó el sábado) compartí la mesa con Toti Pasman que dio positivo. No era contacto estrecho porque habían pasado + de 48hs pero por las dudas me hisopé y di NEGATIVO. Mañana vuelvo a mis actividades", escribió en Twitter.

A sus seguidores no les pareció bien que se reincorpore tan rápido y le hicieron sugerencias. "Deberías hacer cuarentena campeona del mundo te lo pido por favor"; "Estate atenta a los síntomas. No bajes la guardia. Casi todos los que trabajan en tv se están contagiando pero porque en algún momento se relajan" y "Sol igualmente tenés que guardarte unos días por las dudas".