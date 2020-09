Durísimo cruce entre Mica y la Bomba Tucumana: "no es digno"

sábado, 19 de septiembre de 2020 00:00

Un durísimo cruce tuvieron este viernes en la noche Glays "la Bomba Tucumana" y Mica Viciconte, en la pista del Cantando 2020. Por primera vez, después de las idas y vueltas mediáticas que tuvieron en diferentes programas, se enfrentaron cara a cara llevando la tensión al máximo.

El cruce se dio en medio de la lectura del puntaje secreto en la sentencia y después de que Ángel de Brito invitara al debate una vez que Mica Viciconte estuvo adelante para escuchar si quedaba sentenciada al duelo o no.

En ese momento, la "Bomba" aseguró: "lo que dije, lo dije, uno debe ser honesto con uno mismo y ésa es mi opinión". Gladys se refirió con esas palabras al resentimiento que le quedó después de ver que la ex chica Combate se burlara de ella, imitándola con panza y despeinada.

Al respecto, la Bomba aseguró que eso fue "bullying" y luego le preguntó a los conductores del programa, Ángel de Brito y Laurita Fernández, "¿cómo se llama lo que me hizo ella a mi?". Luego cerró la conversación diciendo que no quiere hablar más del tema.

En ese momento, Mica intervino con palabras contundentes: "generalmente la gente cuando habla por detrás no tiene ganas de enfrentar a la persona que ataca".

"Vos estuviste mal de imitarme, burlarte de mi, ponerte panza, despeinada", le refutó la Bomba y le aseguró: "hoy es la última vez que escuchas mi voz hablando de vos".

Lejos de quedarse atrás, Viciconte le aseguró que ella se sintió mal por cómo la Bomba se refirió a su pareja, el "Poroto" Cubero. "Amo mi pareja y voy a defenderlo", le advirtió.

Pese a que Gladys había dicho que no seguiría hablando, le contestó: "a mi si me mandan a hacer algo tan tremendo no lo hago, no es digno" como lo que hizo Mica en Combate. Luego aseguró "yo imito" y subrayó que cuando ella se refirió a Cubero "fue una burda imitación, como imito a la presidenta, a Moria o a Susana".

"A mi no me molesta hablar de vos", señaló Mica y la Bomba le contestó: "demostrá que vos sos algo".

Por falta de tiempo, Ángel cortó la discusión ahí pero luego le dio la posibilidad de dar sus últimas palabras sobre el tema a Gladys al momento de escuchar la calificación de Mediavilla. En ese momento expresó que todo esto le "duele, me angustia, no es mi intención. Le deseo lo mejor a Mica, lo mejor del mundo. No quiero nunca más cruzarme con ella. Jamás la voy a saludar ni voy a tener fillying con ella".