¡Bendecida! Romina Malaspina y un fuerte deseo después del accidente

sábado, 19 de septiembre de 2020 00:41

Un verdadero sustos sufrió Romina Malaspina tras chocar este viernes en su camioneta con un colectivo. Si bien con su vehículo impactó contra el lateral del micro, los daños fueron de consideración.

La rubia se mantuvo en reposo durante todo el viernes, no por los golpes sino por el shock que tuvo, y se comunicó con sus seguidores a través de las redes sociales. Precisamente en su historia de Instagram subió un video donde se la ve acostada en el sillón con su gatito recibiendo mimos.

Luego subió un posteo donde envió un fuerte deseo a sus seguidores: "Les deseo que Dios los bendiga y los proteja tanto como lo hizo conmigo esta madrugada".



El siniestro

"Me quedé dormida". Con esas palabras, Romina Malaspina confirmó por qué perdió el control de su auto y terminó impactando contra un colectivo mientras manejaba. El siniestro vial ocurrió esta mañana alrededor de las 7 en la zona de avenida Libertador y Dorrego, en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo, en Palermo.

En ese cruce la ex Gran Hermano chocó su camioneta Jeep con un colectivo de la línea 166 y si bien el choque terminó con un final feliz, porque no sufrió heridas de consideración ni fuertes golpes, terminó muy shokeada.

En Nosotros a la mañana, la periodista Sandra Borghi, habló con Malaspina y ella le confirmó que el cansancio la superó: "Viste que con el noticiero me acuesto tarde. Bueno hoy me levanté muy temprano y en el camino a casa me quedé dormida. Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho, venía estresada y ella me decía que tuviera 'ojo'. Algo venía advirtiendo y efectivamente me pasó".

"Me pasé de rosca de dormir poco y acá estamos con las consecuencias. gracias a dios no me hice nada. no estoy herida ni nada y ya está todo solucionado", aseguró destacando que ahora está esperando "que arreglen el auto".