“Me quedé dormida”, confirmó Romina Malaspina tras chocar con un colectivo

viernes, 18 de septiembre de 2020 15:42

"Me quedé dormida". Con esas palabras, Romina Malaspina confirmó por qué perdió el control de su auto y terminó impactando contra un colectivo mientras manejaba. El siniestro vial ocurrió esta mañana alrededor de las 7 en la zona de avenida Libertador y Dorrego, en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo, en Palermo.

En ese cruce la ex Gran Hermano chocó su camioneta Jeep con un colectivo de la línea 166 y si bien el choque terminó con un final feliz, porque no sufrió heridas de consideración ni fuertes golpes, terminó muy shokeada.

En Nosotros a la mañana, la periodista Sandra Borghi, habló con Malaspina y ella le confirmó que el cansancio la superó: "Viste que con el noticiero me acuesto tarde. Bueno hoy me levanté muy temprano y en el camino a casa me quedé dormida. Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho, venía estresada y ella me decía que tuviera 'ojo'. Algo venía advirtiendo y efectivamente me pasó".

"Me pasé de rosca de dormir poco y acá estamos con las consecuencias. gracias a dios no me hice nada. no estoy herida ni nada y ya está todo solucionado", aseguró destacando que ahora está esperando "que arreglen el auto".

Durante la mañana, la modelo había asegurado a la prensa nacional que ella no había sido la protagonista del siniestro vial. Incluso dijo que la camioneta no era la misma y que ella estaba bien. "No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro", sostuvo Romina.

Después de unas horas, y ya mucho más relajada, la blonda recurrió a Twitter y contó que se siente bien: “Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación”.