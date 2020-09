¡Durísimo! La Princesita a Floppy Tesouro: "ojalá puedas tener una previa sin tener que buscar pelea"

viernes, 18 de septiembre de 2020 00:42

Un fuerte cruce se generó este jueves en la noche entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita, en el Cantando 2020. Nuevamente ambas se cruzaron con filosas palabras, en donde la rubia le pidió a la morocha que no tenga previas buscando pelea con ella.

"Honestamente lo que dije en LAM, para mi cuando alguien te descalifica, no califica. Si pide respeto y no lo tiene. Alguien que te dice que el ida y vuelta con vos es pedorro no se si está bueno", comenzó expresando Floppy a pocos minutos de ingresar a la pista.

"No entiendo por qué tendría que pedir disculpas. Jamás dije que el ida y vuelta es pedorro. Calculo que te lo contaron mal. Vos viste la nota antes de hablar", preguntó Karina a lo que Floppy contestó: "las discusiones con Floppy son pedorras. Me la mandaron, la ví".

Estás equivocada, nunca salió eso de mi boca. Me preguntaron 'por qué no mirás a Mariana Brey o Floppy Tesouro' y yo dije 'tener que dar explicaciones de si miro o no, me parece pedorro'. Y si no sabes lo que significa la palabra, es que no me genera interés".

"Yo lo ví, una cosa fue lo de las miradas y otra lo pedorro", aclaró Floppy.

"No me interesa el temas, gracias", cortó Karina quien luego agregó contundente: "ojalá puedas tener una previa sin tener que buscar pelea".