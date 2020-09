"De sexo sí se habla": Claribel Medina y su hija Agostina se confesaron antes del Cantando 2020

viernes, 18 de septiembre de 2020 14:39

Claribel Medina y su hija Agostina se suman al Cantando 2020 y en la previa al gran debut, ambas pasaron por el programa LAM, de Ángel de Brito. La actriz y su hija son la nueva pareja incorporada al certamen y se suman a los "nuevos" que ingresaron en esta etapa al igual que ya lo hicieron los hermanos Caniggia.

Desde el patio de su casa, Claribel salió en vivo con Los Ángeles de la Mañana y a su lado se sentó su hija quien mostró la felicidad que siente por este gran paso que dará. La chica de 26 años es muy expresiva y no limitó su soltura y alegría por su llegada a la escena televisiva.

En el móvil, madre e hija expusieron la buena relación que las une y entre broma y broma contaron las anécdotas que viven con el uso de las redes sociales por parte de Claribel y la "vergüenza" que a veces le da a Agostina las cosas que aquella publica.

"Es una vergüenza y además me etiqueta, me hace quedar mal. Voy a poner denunciar y bloquear a mi propia madre", dijo entre risas Agostina sobre los posteos que su madre sube a las redes.

Luego la joven destacó que "la gente me dice que canto bien pero no puedo chequear" y rápidamente su mamá se sumó a ese comentario entre risas: "la madre siempre le dice que puede cantar bien".

"Cada vez que vamos a una reunión ella dice 'lo tiene oculto pero no saben lo bien que canta'", agregó Agostina sobre las palabras que la madre orgullosa siempre le dedica.

Luego indicó que eligieron sumarse al Cantando 2020 porque "la idea es divertirnos" y si bien están nerviosas, eso las llena de adrenalina en la previa. "Los nervios son síntomas de pasión", dijo la joven confesando que quiere "besar el piso, estoy muy emocionada".

La primera canción que las unirá en la pista es "Amor a la mexicana" de Thalía y como es un tema que la mujer le canta tradicionalmente a su hombre, Claribel y su hija le "darán un giro".

"Para mi es un tema en medio de la generación", señaló Agostina.

"El tema es de una mujer sexy cantando a un macho. Ella me dijo 'no puedo hacer esto con vos' entonces cómo lo vamos a hacer para que no me considere su madre", dijo entre risas Claribel.

Luego ambas confesaron que son muy unidas, incluso para hablar de sexo, aunque "lógicamente existen límites". "No le voy a ir a preguntar cuál es la mejor posición del Kamasutra", señaló la hija de Medina.

Entre risas, Claribel aseguró que su hija parece "tímida" pero es muy suelta y no tiene vergüenza de hablar de temas de sexo entre las dos. "La pasión la heredó de mi", señaló la actriz y luego subrayó: "de sexo sí se habla".

"Mis dos hijas son muy opuestas. Antonela y Agostina, tienen mis dos personalidades opuestas", finalizó.