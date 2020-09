Luisa Albinoni emocionó a Nacha en su debut en el Cantando 2020

jueves, 17 de septiembre de 2020 00:20

Hasta las lágrimas. Así fue el debut de Luisa Albinoni en el Cantando 2020. La actriz tuvo su paso triunfal por el certamen, tras ocupar el lugar que dejó vacante Carmen Barbieri, quien renunció por un problema de salud.

"Cómo se nota cuando hay una artista", expresó con gran admiración Ángel de Brito, quien fue el primero en alagar a la artista tras desplegar su talento en la pista cantando, con Mariano Zito, "Amándote" de Jaime Roos.

"Antes que me diga algo sé que desafiné", advirtió Albinoni pero lejos de tomar ese guante, el jurado la aplaudió y resaltó su show. En este sentido, quien mostró gran emoción por lo que vio fue Nacha Guevara que no escondió las lágrimas.

"Lo que me emociona es que tuviste 2 días de ensayo, viniste con esa confianza después de 45 años en el escenario. Como se nota una vida en el escenario. Me gustó lo que se creó acá. Todo el mundo apoyándote, queriendo que lo hagas bien", expresó Nacha con lágrimas en los ojos.

Conscientes de que hay que mantener el distanciamiento social y que no se pueden abrazar, Luisa se acercó a Nacha y le agradeció por sus palabras. "Ahora decime lo que hice mal porque quiero mejorar", señaló.

"Vas a mejorar porque vas a tener tiempo que no tuviste. Siempre ensayan 7 días, conocen los temas con días antes. Mariano vos también estuviste muy bien, gracias, gracias. Lo que sale en el escenario es la historia, es la historia de nosotros y eso es lo que pasó", finalizó Nacha colocando un 10 de puntaje.

Por el mismo sentido fue Karina quien destacó que tuvo "el privilegio de ver una artista completa como vos" en el escenario del Cantando. "Siempre hay peros y peros, hubo tan pocos ensayos y salió tan lindo. Es hermoso verte y escucharte", expresó.

Por su parte, Oscar Mediavilla también le extendió su admiración y destacó: "me da mucho placer, me emociona que estés en esta pista, que cantes tan bien". Luego agregó: "esto se fabrica con años, esfuerzo, me da mucho placer que un artista como vos estés acá y de un tan lindo papel".

Por último Moria Casán destacó la pasión de Luisa en el escenario: "Es una invitada de honor, un torazo, como solo lo puede hacer la gente profesional. Con actitud y dispuesta, que nunca pierde la pasión. El motor de un artista siempre tiene que ser la pasión, no se puede dejar estar".

El mensaje de la hija

Antes de su debut, Luisa Albinoni recibió el saludo de su hija quien en un video le expresó el amor que le tiene: "Hola ma. Estoy feliz de que estés en el Cantando. Mucha merde, te mando un beso y te amo".

"Me mataste, me fui a la mierda. Es lo más lindo que tengo", confesó la actriz notoriamente emocionada quien reconoció que antes de entrar a la pista "estaba tan nerviosa". "Hoy no vino, pero me prometió que va a venir la próxima. Me manda a estudiar, me tiene cortita. Yo soy un poquito hinchapelotas en todo. Soy una mamá grande, tengo 68 años", finalizó Albinoni.