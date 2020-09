La bronca de Sofía Morandi con el Cantando 2020: "es una falta de respeto..."

jueves, 17 de septiembre de 2020 01:03

En la madrugada de este jueves, Sofía Morandi estalló de bronca y lo expresó en las redes sociales. La participante del Cantando 2020 expresó su malestar con la producción del certamen que nuevamente le canceló su actuación en la pista y de esta forma sumó ya varios días de suspensión.

Su participación iba a ser el pasado 14 de septiembre, pero la fueron pasando de día y la última cancelación fue en la noche de este miércoles, día que actuó Luisa Albinoni y Esmeralda Mitre. En la mayoría de las galas, siempre subían al escenario tres figuras pero, en función del rating, algunos participantes fueron teniendo más espacio en el segmento y por ende algunos quedaron afuera.

"Hoy creo que cantamos, recemos", escribió el 14 de septiembre en Twitter. Luego, un día después, sumó otro posteo: "bueno, hace mucho no me cancelaban. Ya era raro". Ese día fue el turno en la pista de Charlotte Caniggia quien se llevó gran parte de la noche y consiguió tener picos de 11 de rating.

yo después de cada “no gala” pic.twitter.com/UsYo3RyMRB — sofi morandi uD83CuDFAD (@sofimorandiOk) September 17, 2020

Esa noche, y tras ser suspendida, Sofia publicó al final del programa: "ojalá hoy cantemosss", refiriéndose a este miércoles 16 de septiembre.

Sin embargo, la suerte no la acompañó. Si bien al comienzo del programa mantenía la expectativa por actuar, a medida que avanzaba el programa se fue dando cuenta que ésa tampoco sería su noche.

ojalá el universo quiera que hoy entremos

el universo: pic.twitter.com/1yVJXv8Aav — sofi morandi uD83CuDFAD (@sofimorandiOk) September 17, 2020

"Ojalá el universo quiera que hoy entremos", publicó junto a la imagen de Bug Bunny con cara larga y de desánimo. Y aunque estaba con algo de esperanza, finalmente le avisaron que no actuaría y fue una "mecha que se encendió".

"Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo", escribió Sofía pasada la medianoche.

Luego spoileó el vestuario que usaría en la gala. Con dos fotos mostró que estaba lista con el vestuario y el peinado acorde para salir a escena. Éste era un mono negro al mejor estilo gatúbela.

Este jueves si o si le toca cantar... porque es la gala de sentencia y ya no hay más posibilidad de suspensión.