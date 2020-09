Edda Bustamante salió al cruce de Nicolás Magaldi: "ustedes no consideran un poder la belleza"

miércoles, 16 de septiembre de 2020 17:21

El Show del Problema (El Nueve) tuvo este miércoles como protagonista a Edda Bustamante en una entrevista a pleno sobre distintos temas, entre estos la vida de Carlos Menem y la serie sobre su vida. En este contexto reveló que una vez él fue a buscarla a su camarín tras un show y destacó que las mujeres con belleza siempre generaron un imán en hombres con peso político.

En este contexto, la sanjuanina cruzó a su coterráneo, Nicolás Magaldi que es conductor del programa por una declaración que él brindó. "Estamos hablando del poder de las mujeres. Cómo cambió el rol de las mujeres de no vincularla a un hombre, empoderada", señaló el sanjuanino generando la reacción de ella de inmediato.

"Quiero aclarar ese concepto totalmente erróneo que es vincular a la mujer con el poder. El hombre siempre se vinculó a estrellas de cine. Ser una figura significa tener poder", señaló Bustamante y luego agregó: "no te voy a aceptar como cosa límite de una parte o de la otra que las mujeres nos acercamos al poder".

Rápidamente Magaldi, salió a aclarar pero se mezcló más en sus palabras: "corrijo para que se entienda bien. Antes en la generación de los '90 se vinculaba, titulaba, que la mujer se acercaba al poder y mirá cómo cambió todo hoy. Gracias a Dios, es el poder de la mujer".

Pero Edda le volvió a corregir: "es el hombre que se acerca a la mujer hermosa, que es un poder. Lo que pasa es que ustedes no consideran un poder la belleza y ése es un poder afrodisiáco. Una mujer hermosa ejerce un gran poder".

Por otro lado, la sanjuanina confesó que tuvo "una relación con alguien muy fuerte en el poder y él me dijo 'a mi me gusta ejercer el poder porque tengo el poder de ejercerlo".

Si bien fue un hombre importante en su vida, Edda prefirió no nombrarlo para preservarlo por ser "muy reservada". "No podía ejercer poder sobre mi porque no se podía".

Finalmente, Magaldi mandó a través de Edda "un beso enorme a todo San Juan". "Te ves radiante como el sol sanjuanino. Un cariño a la provincia de San Juan", finalizó.