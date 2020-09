¡Dio más detalles! Alfano contó cómo fue su amor con Menem y Macri

miércoles, 16 de septiembre de 2020 18:14

Graciela Alfano lanzó una fuerte bomba este miércoles que generó gran repercusión. La diva contó que tuvo un romance con el ex presidente Carlos Menem y que también mantuvo un acercamiento con Mauricio Macri. La rubia se refirió a ambos ex mandatarios con apreciaciones opuestas y destacó que con el presidente de los '90 le fue mejor.

Sobre su relación con Menem, Grace contó que la primera vez fue en un aeropuerto y luego en otros eventos en los que hubo poco contacto, entre éstos un mega asado en la casa de su ex pareja Nicolás Ruskowski, donde asistieron 800 personas.

“No sé que pasó, pero ese día a mi en algún lado de mi picó y me quedó picando. Recuerdo que hubo una comida que se llamaba bagna cauda, es muy interesante porque es muy pesada, tenés que tener un hígado a prueba de balas. A Carlos le gustó y comió dos platos. Se sintió mal y se fue a recostar en una de las camas porque no se sentía bien. Yo entré a la habitación, lo veo, y voy al baño principal de la suite”, rememoró en la entrevista radial que dio a “Espléndidos e infidentes”, de Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro por la 990.

Luego agregó: “el baño estaba abierto, en la penumbra, aparece él parado con la camisa. A mi me dio cosa, me di vuelta y le dije 'qué susto'”. A lo que Carlos Saúl le dijo que no se preocupara. “Estaba muy hormonado, se aproximó y me dio un beso. Me gustó, fue muy respetuoso. No es que me tiró algo así como una cosa de una película porno. Él fue muy suave, respetuoso, con la admiración que siempre me tuvo. Fue algo delicado, amoroso”.

Alfano también señaló que tuvo varios encuentros en medio del Río de La Plata: “nos prestaron un barco. En el barco era donde pasaba todo". Y aclaró: “Eso fue principios de los noventa. Cuando Zulema se va de Olivos, me mandan a decir que Carlos estaba muy enamorado y me pidió que me mude a Olivos con él”. Graciela, entonces, confesó: “Ahí me abataté, dije hasta acá. Ese paso no lo quise dar”.

También con Macri... pero no gustó

Alfano también dio detalles de cómo fue el acercamiento que tuvo con Mauricio Macri cuando estaba al frente de el club Boca Juniors. "Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. Íbamos a hacer un trío pero a mi la otra persona me parecía un desastre. Hacer un trío es más común de lo que ustedes piensan, pero como no me gustó esa persona le dije que no, y se tuvo que ir”, reveló.

"Ese día (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’”, señaló.

“Yo le había hecho un striptease en el living, mi ropa quedó en el living, me puse la ropa de él que estaba en el cuarto y me fui por la puerta de atrás”, recordó destacando que él le pidió la ropa y luego la fue a buscar: “Eso le enseñó que conmigo no se jode”.

En otro momento, Macri estaba en Mar del Plata y fue a verla al hotel para encontrarse con ella. Pero en ese momento Graciela estaba con Matías Alé quien "se tiró por el balcón” para que Macri no lo viera.