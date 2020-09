¡Súper sex! Adabel Guerrero compró un caño para hacer pole dance en su casa

martes, 15 de septiembre de 2020 13:48

Un caño para hacer pole dance. Ésa es la última adquisición de Adabel Guerrero tras su paso por el Cantando 2020. La artista, que es profesora de baile, apostó a esta compra en plena cuarentena y aseguró que al ser portátil, no ocupará un solo lugar de su casa sino que irá cambiándolo de acuerdo a la ocasión.

"Lo puedo llevar a la cocina, al patio", comenzó expresando Guerrero en LAM, donde estuvo invitada, e indicó que es un recurso muy sexy pero también una disciplina de danza y que requiere mucho entrenamiento.

"Puedo hacerlo en la tarde, en bikini, en el patio (...) No se si es tan estético estar desnuda todo el tiempo, tal vez usando algo chiquito", señaló jugando con la imaginación en el estudio al momento de pensar el momento que lo usará.

Ante esto, Ángel le indicó que "para hacer el caño tenes que estar super entretenada", a lo que ella contestó: "requiere entrenamiento diario (...) todos los días entreno un poquito".

Luego destacó que va a "empezar a hacer vivos en Instagram para enseñarle a las chicas" cómo se hace el pole dance.

Vale destacar que Adabel fue una de las que mejor bailó pole dance en Bailando por un Sueño, cuando le tocó participar en las diferentes ediciones.

En casa, en compañía de la ex de su pareja

Adabel Guerrero mantiene una relación Martín Lamela con quien tiene una pequeña hija. Ambos conviven pero durante el Cantando 2020 confesó que la convivencia se amplió en la casa de la ex de él, Claudia Escobar.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola, con los hijos de Martín, que tuvo con ella…”, expresó Adabel el 25 de agosto pasado en el programa que conduce Laura Fernández con Ángel de Brito.

“Hoy es mi mejor amiga. Entonces, decidimos en la cuarentena, ya que ella me cuida a Lola y yo le cuido los hijos a él, que son los hijos de ella, vamos a vivir juntos mientras dure la cuarentena para poder estar juntos. El tema es que sino no los dejan entrar al barrio privado”, dijo por aquel entonces.