"No me arrepiento": Esteban Lamothe confesó que se graba teniendo sexo

martes, 15 de septiembre de 2020 00:00

Esteban Lamothe es uno de los actores argentinos más deseados por su cuerpazo. Actualmente, está en la pantalla de Telefe en la reposición de Educando a Nina y sus seguidoras lo llenan de mensajes de elogio.

Entrevistado en Pampita Online hizo una confesión que dejó a todas las panelistas bastante inquietas. "¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís?", le preguntó entonces Cora Debarbieri. "¿Desnudo? Sí, y no me arrepiento. Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías. Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto", dijo, sin ponerse colorado.

"Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas", alegó Pampita, en referencia a lo que sucedió con Luciano Castro.

El actor se mostró muy distendido sobre el tema aunque advirtió: "no me llama la atención enviarle fotos a alguien. En eso sí me cuido mucho".