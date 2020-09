Miedito: el día en el que una extraña mujer irrumpió en las grabaciones de Floricienta

martes, 15 de septiembre de 2020 18:21

Floricienta está de regreso y es un éxito en la televisión. Y con el paso del tiempo se van conociendo algunos secretos. Graciela Stefani, la inoxidable Malala Torres Oviedo, recordó uno especial.

En el diván virtual de Cortá por Lozano, Vero le preguntó por una experiencia "espiritual" y contó lo que vivió: "todos estábamos muy felices pero con un estrezazo. Y un día me agarró un ataque de pánico: dije "perdón", di media vuelta y me fui del estudio. Me fueron a buscar para tomarme la presión y dije: "no, no, no quiero que me hagan nada. No me toquen. Es un ahogo y ya se me va a pasar" Y me fui al camarín".

Una vez allí... sorpresa. "Estaba una señora que yo no conocía. Se sentó y me empezó a hablar. Sé que me hablaba desde una espiritualidad elevada y no sé quién era pero empecé a bajar, a bajar, le agradecí enormemente y desapareció como apareció", dijo.

"Me empezó a hablar, me calmó y fue como milagroso. Mágico", sentenció. ¡Qué miedito!