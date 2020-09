"Andá, soretito": a Graciela Stefani le salió la "Malala" en una pelea en la calle

martes, 15 de septiembre de 2020 17:37

Graciela Stefani es una de las villanas de Floricienta y su "¡Chiquita estúpida!" revivió en la reposición del programa en Telefe. La actriz se animó al diván virtual de "Cortá por Lozano" y sus hijos le recordaron una anécdota que terminó en un particular insulto.

Lalo y Josefina recordaron que en una discusión callejera le salió "Malala Torres Oviedo" y terminó con un contundente y despectivo "Andá, soretito". "Cuando me agarran nerviosa, me salta. Estaba manejando y yo estaba bien pero se atravesó un muchachito. Supuestamente estaba parada donde no se debe con el auto y me empezó a putear y me decía cosas y cuando pasó lo miré y le dije: "qué pasa, andá soretito".

"¿Ustedes dos, de qué se ríen?", le dijo Graciela a sus hijos que no paraban de reírse con la situación. Parece que el tono en el que lo dijo, ¡fue todo!

Graciela recordó que disfrutó mucho del éxito de Floricienta que la posicionó como una "mala malísima" y también explotó su lado más completo como artista al desafiar al público infanto-juvenil al actuar, cantar y bailar.