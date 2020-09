Sofi Macaggi confesó por qué renunció a América: "lo venía pensando hace tiempo"

View this post on Instagram

Quiero contarles que hoy fue mi u00faltimo du00eda en @americatv. Fueron 4 au00f1os de muchos proyectos y un gran crecimiento por el que estoy muy agradecida. Hoy sentu00ed que tenu00eda que dar un paso al costado e ir en bu00fasqueda de un nuevo camino. u2728