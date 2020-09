Nati Jota sobre Ivana Nadal: "Yo la escucho para ver si me la sube un poquito"

lunes, 14 de septiembre de 2020 00:00

Los ida y vuelta entre Nati Jota e Ivana Nadal sumaron un nuevo capítulo este fin de semana. Todo comenzó el domingo 23 de agosto cuando la morocha decidió poner fin a los rumores y confirmó su relación con el rugbier Bruno Siri, el ex de Nati.

Desde entonces, a cada paso que dan ambas, siempre le consultan sobre la otra. Esta vez, Nati como panelista de El Show de los Escalones tuvo que responderle a Rodrigo Lussich qué le parecían los mensajes espirituales de Nadal.

“Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta espiritualidad la adoptó en este último tiempo durante la cuarentena. Yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de ort... Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, aseguró.

Crónica de una ¿icardiada?

La confirmación de la relación fue a través de una foto de Ivana que luego de las múltiples críticas que recibió de sus seguidores borró de su Instagram.

En aquel momento, la periodista no se quedó callada y aseguró que "la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada. Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante. No me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.

Ivana, posteriormente, realizó un contundente descargo en su Instagram: “Lo único que están generando con toda la agresión que me están dando a mí es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago y cómo lo hago y cómo me manejo en la vida, porque de verdad lo hago desde el amor. Y obvio que cuando las noticias llegan como chisme, que es a lo que estamos acostumbrados, la información llega distorsionada", comenzó.

“Para todos los que tienen alguna duda de mi supuesta amistad con Nati: no somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo que ni siquiera trabajamos juntas. Nos habremos visto contadas veces en la vida. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora de mi programa, Juegan Ellas, cuando le hice una entrevista, la pueden ver si quieren, pero es todo laboral y estaba todo previamente hablado. Así que por eso les digo que dejen de hacerse tanto problema ustedes. Enterarse de esta noticia y ponerse en el lugar de una persona que no lo sabía y mencionarla... Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado. Cálmense, usen su vida para cosas productivas, dedíquense tiempo a ustedes, trabajen su amor propio, trabajen en qué ponen la energía y cómo la ponen”, agregó.

“Hay un tema que es la apropiación de la gente: yo no soy la dueña de Bruno ni él es mi dueño, y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto, sino libres mental y espiritualmente. Podemos amar y tomar decisiones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto, porque siempre que seamos fieles a lo que sentimos no existe tal intención de lastimar a nadie”, subrayó.

“Para toda la gente que anda preocupada por Hernán, mi Nanito de mi corazón, nosotros tenemos una relación hace casi 12 años de amor, respeto, compañía, libertad, entendimiento, de hablar absolutamente todo lo que nos pasa y lo que sentimos a lo largo de nuestra vida. Cómo vamos cambiando y creciendo, en todos los sentidos… así que no se hagan drama por él porque está bien. Las personas con las que hablamos son con las que teníamos que hablar: Hernán y Nati. Está todo perfecto, todo en orden. Hicimos todo correcto”, finalizó.