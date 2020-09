Moria contra Solita: "Qué densa Solicienta"

lunes, 14 de septiembre de 2020 00:00

Este domingo, Solita Silveyra estuvo de invitada en la mesa de Juana Viale antes de su regreso a las Mujeres de El Trece. En los últimos días habían trascendido rumores de que la actriz se había peleado con Teté Coustarot y con Moria.

Con respecto a su compañera de programa aseguró todo había sido mentira. "A todos aquellos que se metieron conmigo, que dijeron que me había peleado con Teté Coustarot, que venía primero a tu mesa, a todos aquellos que se metieron con mi trabajo. Que tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero a mentir, a decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora, con eso no se metan", continuó Silveyra.

Más adelante, Juana le consulta: "¿Y vos con Moria y Nacha todo mal?", a lo que la actriz contesta con humor "¡Y no fue fácil!. Ellas hicieron como un dúo que ahora veo que lo han roto a ese dúo. Espero que sea para la cámara, pero no sé si vuelven al teatro".

Al parecer este comentario no le cayó bien a Moria quien le contestó a través de sus redes: "Que densa SOLICIENTA, tan buenita como una Arañapollo de campo Placa de nombre soltá y colgate de las pussies del programa coral que produce LA FLIA, que raro que de la única que se habló por lo "buenita" fué de VOS? parecés un tango... olvidate de los que te hicieron pasar mal".