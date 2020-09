Graciela Alfano confesó que es "paqui curiosa": "ella me dijo 'no te preocupes, nos ponemos creativas'"

lunes, 14 de septiembre de 2020 00:00

Graciela Alfano siempre tiene el "condimento" para hacer picante una entrevista o intervención suya en algún programa. Esta vez lo hizo en el programa Todo puede pasar, de Nicolás Occhiato, donde ella es miembro del jurado.

Desde su casa, y luciendo un vestido entallado largo y con dos impresionantes tajos, la vedette se mostró "juguetona" con la imaginación de muchos al recordar un hecho que le pasó ya hace varios años con una reconocida famosa, sobre la que no dio el nombre.

La "revelación picante" fue definida por Florencia Jazmín Peña como "paqui curiosa", que es entendida en "el mundo gay como alguien que tiene interés en una persona del mismo sexo".

"Sí, en ese momento estaba Xuxa con sus paquitas y yo era muy paqui curiosa", confirmó Graciela ratificando las palabras de Florencia y avanzando en su relato: "tenía una piel impresionante".

"Yo le dije 'soy sex symbol en mi país pero no se cómo avanzar'. Y ella me dijo 'no te preocupes, nos ponemos creativas'. Me quedé ahí un día, volví al día siguiente", destacó Graciela con picardía.

Luego afirmó: "lo importante de ser paqui curiosa es no echarte atrás porque lo que te construye es lo que haces y no, lo que no haces".

En ese momento el conductor del programa envió al corte y confirmó que en el último bloque iban a dar el nombre de esa actriz que conquistó el corazón de Graciela, sin embargo todo quedó ahí y no hubo definición.

¿Quién será esa persona?