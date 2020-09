"Dile que la vida da mil vueltas y que los hijos siempre estarán ahí”, el mensaje que conmocionó a Kiko Matamoros

lunes, 14 de septiembre de 2020 11:24

Escándalo y emoción. Kiko Matamoros reapareció este fin de semana en la televisión tras padecer complicaciones de salud durante varios meses que derivaron en una intervención quirúrgica. Kiko decidió compartir algunos días de descanso en México junto a Marta López. Pero la tranquilidad duro poco tiempo tras la difusión de la diferencias que mantiene su pareja con la hija pequeña de Matamoros y su ex Makoke, Anita.

“Sábado Deluxe” y “Viva la vida” fueron los programas elegidos por Kiko Matamoros para revelar diferentes versiones del conflicto familias. Matamoros contó que recibió una comunicación telefónica de una peluquera en la cual le pidió que su novia no concurriera al local para evitar el contacto con Anita.

"Dile que la vida da mil vueltas y que los hijos siempre estarán ahí. Es importante el espacio, el respeto y el amor. Estoy seguro de que Ana volverá a él. Siempre nos tendrás a todos". Este fue el mensaje que conmocionó Kiko Matamoros y lo hizo llorar. El mensaje de apoyo fue de su hijo Diego y que le llegó a Kiko a través de Susó Álvarez.

"Siento mucho agradecimiento porque mi hijo me quiere. He llegado a entender sus reacciones en su momento aunque me hicieran daño. Pero posiblemente no era consciente del daño que me hacía. Decirle a mi hijo que le quiero mucho. Es posible que el tiempo todo lo arregle, aunque a veces no llegues a tiempo", reflexionó entre lágrimas.