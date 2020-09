Soledad Silveyra y una anécdota con "el alcohol": "había momentos que parecía borracha"

domingo, 13 de septiembre de 2020 19:21

Del 2014 al 2016, Soledad Silveyra le tocó ser jurado de Bailando por un Sueño. En aquella ocasión, su participación se llevó el afecto del público y de los participantes, por su forma de hacer las devoluciones. Aquel paso por el programa de Marcelo Tinelli, lo recuerda con mucho afecto la actriz pero también con picardía por la imagen que generó casi sin pensarlo.

Este domingo Solita participó en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y aprovechó para recordar una vieja anécdota que tuvo por la repercusión que generaba su personaje de jurado en el Bailando.

"Hubo un momento que la pasé mal. Me puse a jugar con el trago y me divertía mucho con Marcelo. La gente se mataba de risa. Pero fue hasta que un día llegué a la casa de mi nieta mayor y ella me dijo 'tatita de verdad te tomas 3 negroni'", contó Silveyra de lo que le generó en aquel momento una pregunta tan inocente.

"Y sí, había momentos que parecía borracha, reconozcamos o ¿no familia'. Ahí me di cuenta. Llegaba al colegio de mi nieta y no podía caminar", señaló, reconociendo luego que esa imagen no era la mejor que quería dar.

La actriz adora a sus nietas y destaca que hoy no solo la TV genera una importante influencia en las nuevas generaciones sino también los medios de comunicación alternativos como son las redes sociales.

"Con mi nieta y sus amigas vivo lo de Lizardo (Ponce). Es una cosa impresionante lo que consiguió ese chiquito. Creo que una gran responsabilidad tienen los instagramers con la pandemia. Pueden ayudar", señaló.

La aclaración sobre su relación con Teté

En el programa que dirige Juanita Viale, Soledad aprovechó para aclarar los rumores que se infundaron sobre una mala relación con Teté Coustarot, su compañera en Las Mujeres de Eltrece.

"Hay una frase que me encanta de una serie que estoy viendo que es el éxito no es definitivo, tampoco lo es el fracaso, lo único que importa es el valor para seguir adelante. Así que les voy a decir a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión", comenzó expresando Solita.

"A todos aquellos que se metieron conmigo, que dijeron que me había peleado con Teté Coustarot, que venía primero a tu mesa, a todos aquellos que se metieron con mi trabajo. Que tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero a mentir, a decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora, con eso no se metan", continuó.

"A los que hablaron mal no te cruces por mi camino porque te espero bonito. No, pero es que de verdad, es una falta de respeto, por qué tienen que inventar (...) ¿Sabés qué pasa Juana?, yo estuve todo el tiempo hablando del equipo, porque de verdad lo que quería era que mostráramos cinco mujeres unidas porque es lo que necesitamos como género, es una lucha de nuestro género", finalizó Solita.