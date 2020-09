¡Lo dijo! Juana Viale confesó: "lo único que me quedó fue ganas de hacer..."

domingo, 13 de septiembre de 2020 20:12

En el 2015, Juana Viale participó del Bailando 10 años y fue una experiencia que, según sus palabras, disfrutó mucho. Pese a eso, y cuando estaba a un paso de lucirse en el aquadance, quedó eliminada. Fue la concursante 11 sacada del concurso de ShowMatch y tras aquel hecho siente que le quedó una cuenta pendiente.

Este domingo, la nieta de Mirtha Legrand, recordó aquellos momentos y se "prendió" a una invitación de Flavio Mendoza. Fue al momento de recordar cómo lloraba Ambar, su hija, el día que quedó fuera del certamen.

"El día que me eliminaron, para mi fue vuelta la página. Siempre me trataban re bien. Lo único que me quedó fue ganas de hacer el aquadance. Lo había ensayado tanto", lamentó Juanita.

Rapidamente, y sin rodeos, Flavio Mendoza se prendió en la idea y la "anotó" para el regreso del Bailando 2021. "La apertura del año que viene hacemos el aquadance con vos", le dijo generando una expresión de ánimo en la conductora.

"Si es que se hace", respondió ella advirtiendo lo que pasó este año. Luego retomó el recuerdo del momento que vivió su hija cuando ella quedó eliminada.

"Cuando me eliminaron Ambar lloraba y lloraba. Pero yo le decía que era un juego pero para los chicos es otra cosa", retomó la conductora.

Pensando en la primavera

Juana Viale lució este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand un vestido que la hizo ya pensar en la Primavera.

"Miren qué lindo lookete que tengo hoy. Con moños, lunares, brillos, todo, abuelita te gusta? Qué lindo eh, fresco, se viene la primavera y se acortan los vestidos", expresó Juana.

"Así que aprovechemos que tengo a Bogani para mostrarles un poco lo que es saber vestirse eh, miren lo que es todo. Muy lindo, me encanta este vestido de jersey satinado con lunares de terciopelo negro y acá tiene unos que son con brillitos, con lentejuelas, no sé si se puede ver, que es muy lindo, sí, muy", señaló Juana sobre su look.