"Llamé a mi esposa para despedirme": Gustavo López se sintió al borde la muerte por coronavirus

domingo, 13 de septiembre de 2020 12:51

El periodista deportivo Gustavo López se vio jaqueado por el coronavirus y sintió en un momento que la enfermedad le llevaba la vida. Invitado a "PH Podemos Hablar" contó cómo reaccionó emocionalmente y que en medio del llanto, llamó a su esposa para despedirse y contarle los secretos que no había compartido con ella.

"Un día la vi mal porque viví una semana en mi casa casi sin síntomas, dije al aire ‘me cuidé ciento sesenta días para esto’. Bueno se ve que el virus se enojó ese día y empezó a actuar mal en mi cuerpo. Empecé a tener fiebre muy alta y le dije a mi esposa: llamá a un médico y me dijeron que fuera a hacerme un chequeo a una clínica", detalló López a Andy Kuznetzoff y a sus compañeros de programa Matilda Blanco, China Ansa y Martín Bossi.

"Me empezaron a hacer análisis y los médicos ven que los pulmones estaban afectados. Entonces me pidieron que me quede para hacer un seguimiento, tenía fiebre y vi la cara de los dos médicos que me dicen no nos gusta lo que pasa y te recomendamos ponerte plasma. Te puede hacer bien o no, tenés que hacerte responsable, firmar estos papeles. Yo estaba solo y no sabía cómo se colocaba. Me dijo el médico: " te lo vamos a colocar en la madrugada, cuando estés durmiendo" Le contesté que no, que quería estar despierto y con él al lado", detalló.

En su emocionado relato, confesó: "cuando me dijo de ponerme plasma, la vi muy complicada. Llamé a mi esposa llorando, lloré los ocho días, estaba muy triste, muy sensible, me pregunté por qué me pasaba a mí. Me colocan el plasma y psicológicamente me levanté mejor pero al día siguiente fue mi peor día. Nunca transpiré tanto, no me bajaba la fiebre. En ese momento pensé que el plasma me había hecho mal porque no me daba resultado positivo. Era parte del 20% al que le hacía mal como me habían explicado".

Pero la vida le dio una nueva oportunidad. "Por suerte a los dos días me empecé a poner bien y acá estoy. Yo con mi esposa tengo pocos secretos pero ese día la llamé para contarle todo lo que faltaba contarle. Vi que no funcionaba lo del plasma; le dije "esto se me complicó" y ella me contestó: "levantate, vas a venir a casa". Ella pasó por más de 10 cirugías y yo estuve a su lado. Ella supo cómo ayudarme", cerró.