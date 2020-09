La China Ansa y una dura confesión de su infancia: "la hemos pasado jodido"

domingo, 13 de septiembre de 2020 01:09

"La hemos pasado jodido". Con esas palabras, la China Ansa contó cómo fue su infancia y adolescencia. La periodista reveló que vivió con su madre y que la pobreza la golpeó al límite de tener que separarse para vivir cada una en un lugar diferente a raíz de la falta de dinero.

La panelista del noticiero de Telefe fue parte de Podemos Hablar donde contó, en el segmento Punto de Encuentro, que su mamá era trabajadora informal y en un momento de la vida no pudo pagar un alquiler.

"Mi mamá por distintas razones trabajaba de forma informal, con lo cual la plata a casa no entraba, yo era muy chiquita estaba en el colegio de manera que no podía salir a trabajar. De todas maneras desde los 17 me dediqué a todos los rubros de trabajo", empezó contando la joven.

"La hemos pasado jodido. Hará 20 años, no teníamos departamento y era difícil conseguir garantía y tener un techo..Tengo recuerdo de vivir en casas de amiga en amiga. Se hizo difícil", confesó subrayando que le "ha tocado dormir en la calle"