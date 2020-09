Flavio Mendoza: "En esta cuarentena mi hijo me salvó la vida"

domingo, 13 de septiembre de 2020 00:00

Como la mayoría de los artistas, Flavio Mendoza tuvo que dejar de trabajar durante la pandemia. Esto le afectó económicamente, pero también afectivamente.

En este contexto, el productor aseguró que su pequeño Dionisio ha sido la fuente de compañía que lo mantuvo cuerdo. "En esta cuarentena mi hijo me salvó la vida, yo creo que hubiera prendido fuego la casa, o estaría con una camisa de fuerza, porque de verdad tuve momentos de bajones y la sonrisa y el ánimo de él hizo que yo estuviera al 100% porque se lo merece, porque fui responsable de traerlo a este mundo, quiero que sea un nene feliz, un hombre feliz y quiero traerle un mundo mejor. Estamos haciendo tan mierda este mundo, y con tanta agresión, es tan malo lo que los adultos estamos haciendo, que me da vergüenza", manifestó en diálogo con Agarrate Catalina.

"Él va a ser mucho mejor persona que nosotros, está creciendo en un ambiente muy sano, muy abierto. Yo voy y le digo que la plantita tiene vida, no la pises y él va y le da un besito. Yo creo que en nuestras generaciones no nos enseñaron a ser felices", agregó.

Luego de que subiera fotos con el niño jugando en un parque, algunos seguidores salieron a criticarlo. "Yo no le doy bolilla a lo que pueda llegar a decir una persona en las redes sociales, jamás me crucé con una persona que me diga algo, porque le bajo los dientes. Me parece mucho más boludo el periodista que se hace eco de eso, porque está mi nombre y el de mi hijo, yo estaba en un parque y mi hijo era un nene más", sentenció.