Flor Torrente le cerró la puerta a Tyago Griffo: "no va”

sábado, 12 de septiembre de 2020 01:01

Flor Torrente le cerró la puerta a la posibilidad de una relación con Tyago Griffo. Fue en la pista del Cantando 2020 de este viernes en la noche, momento en el que apuntó contra el joven después de que él dijera que ella "es todo lo que está bien".

Todo empezó cuando Ángel de Brito le preguntó "¿qué pasó con el bombito?", haciendo referencia a las declaraciones que el hijo de la "Bomba Tucumana" hizo sobre ella.

"Todo pasa virtual. Igual Tyago con todo el amor del mundo, estamos en el 2020. ¿Muñequita de cristal? no padre. Dejamos la lista de todo lo que no. Muñequita de cristal, 2020, sos joven, tenes tiempo de deconstruir toda esa data. Somos seres humanos, somos todos iguales, no hay diferencia", señaló Torrente.

Luego Ángel afirmó que a ella le "gusta enamorarse". Pero lejos de dejar pasar esas palabras, la hija de Araceli González preguntó con picardía: “Quien te dice que ya no estoy enamorada”.

Ante estas palabras, llegó la sorpresa de los conductores del programa que le preguntaron cómo estaban como pareja y si era del ambiente del espectáculos. "Bárbaro... No voy a decir más nada. Es muy pronto”, sostuvo ante la insistencia de Ángel de Brito y Laurita Fernández por saber quién conquistó su corazón.

Las palabras que tanto molestaron a Torrente son las que Tyago pronunció en una entrevista que brindó en Radio Mitre. Allí confesó que “hay una chica que me parece que es la ideal de cualquier hombre, te diría para mí". "La que cualquier hombre quisiera es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Me siento lejos, muy lejos de poder llegar ahí. No nos conocemos. Es más, esto lo estoy diciendo por primera vez”, había expresado.