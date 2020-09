El descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: "cerrá el ort... y limitate"

sábado, 12 de septiembre de 2020 11:16

Cinthia Fernández vive momentos difíciles en medio de la pandemia, tras quedarse sin trabajo por la reestructuración de El show del problema. En este marco, su ex esposo y padre de sus hijas, Matías Defederico, sorpresivamente le dio "likes" a dos tweets en los que criticaban a Cinthia y la mediática explotó.

Fue por eso que la panelista le dio un móvil a Hay que ver, en el que furiosa, habló de Defederico."Cuando vi (los likes), sentí mucha bronca. Lo que hizo este pibe no tiene perdón. No lo puedo entender. Hace poco hicimos un móvil en mi programa, que él pidió para darle una mano a su barbería, y yo lo contacto, se lo hago con buena onda. Al otro día, ¡le explotaron los turnos! ¿Y me tengo que fumar que sea tan desagradecido?", comenzó diciendo Fernández.

"Yo no me meto con él. A mí una noticia de él me chupa tres huevo. No entro a ver. Él bardea a su exmujer, que encima es la que mantiene la casa. Nunca cagué más arriba de lo que me da el culo. Yo mantengo mi casa y no me quejo. Él me paga un tercio de su cuota y me la banco calladita. Esta lucha la peleo en la Justicia, pero tengo las pelotas llenas. Se hace el canchero. Si está al pedo, que busque laburo para pagar la cuota que no me puede pagar. Él no me paga lo que él mismo firmó y es un monto que determinó la Justicia".

Sin filtro, y a modo de ponerle los puntos al futbolista, Cinthia habló de cómo es con sus hijas y lo que hará o no en base a las condiciones económicas que puede llegar a vivir.

"A mis nenas las mando al segundo colegio más barato de donde yo vivo, y si las mandara al mejor colegio, lo garpo yo. Tengo el cien por ciento de la tenencia. Ocuparme de las nenas es mi obligación y mi placer. Ellas son lo que más amo. Yo pago la olla, entonces, cerrá el orto y limitate a no joder", finalizó enojada.