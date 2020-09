Debutó Mica Viciconte en el Cantando 2020 y Moria la fulminó: "la fascinación del horror"

sábado, 12 de septiembre de 2020 00:00

Este viernes Mica Viciconte debutó en el Cantando 2020 después de haber estado en el ojo de la polémica por su cruce con la Bomba Tucumana y las declaraciones que brindó contra Tyago Griffo.

La rubia debutó con todas las expectativas puestas en su actuación pero el resultado no fue el esperado y demostró que su talento no es la música. El tema que le tocó cantar fue el "Don" de Miranda! y tras su interpretación, las caras del jurado lo dijeron todo.

"Ay la cara de Mediavilla, me asusta", dijo Ángel tras escuchar a Mica y dando pie de esa manera a la devolución del jurado.

Si bien todos fueron duros con la respuesta, quien más sacó el "látigo" fue Moria Casán. La vedette se despachó no solo con la actuación de la modelo sino también contra la canción misma.

"Ya me parece horrendo cantado por ellos", comenzó expresando sobre Miranda!. "Me gusta la estética pero el tema es como que uno canta una cosa y el otro por otro lado. Me dio una sensación así", agregó.

Luego jugando con las palabras, dijo que Mica Viciconte era como "Miranda Virgenes".

"Los chicos son super talentosos y tienen mucho carisma, pero esta cosa digo 'que maravilla debe ser la fascinación del horror", finalizó.

En total recibió un puntaje muy bajo que rondó el 15 (sin contar el secreto de Oscar Mediavilla.