Damián de BakeOff mostró quién lo enciende por las mañanas: "mi favorita"

sábado, 12 de septiembre de 2020 11:02

Damián, el flamante ganador de Bake Off Argentina no para y el éxito en su sociedad con Agustina, aún no toca techo. Es por eso que importantes marcas quieren promocionar sus cursos de cocina "De a dos" y este sábado el pastelero comenzó el día con un gran sorteo.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo se mostró en un video que subió a sus stories de Instagram y reveló quién lo ayuda a encenderse por las mañanas. "Tengo un aviso muy importante sobre el sorteo del día de hoy pero primero lo primero", escribió Damián.

Inmediatamente publicó "Mi favorita", al usar un nuevo filtro que la app ofrece, nada menos de Natalia Oreiro. Es por eso que tras una elección digital, Damián se movió al ritmo de "Tu Veneno" y le subió la temperatura a la mañana.