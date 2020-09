Esmeralda Mitre explotó de furia: "La agresión ya no la aguanto"

viernes, 11 de septiembre de 2020 17:19

Es la favorita de muchos y también la más criticada del Cantando 2020. Esmeralda Mitre, usó sus redes sociales para arremeter contra todos los que "la atacan" no sólo en el piso del show, sino también en programas donde hablan de ella.

El falso test de coronavirus positivo, el show por sobre el talento y su mala educación frente a los jurados, son los temas que más resaltan entre sus críticas y frente a tantos dichos, la rubia no aguantó más.

"Leo q me quieren colgar en la hoguera?Como a Juana d Arco?tanto odio?yo así crézco y uds pierden tiempo!’Aca,no pienso ser,Juana d arco?me aburre,solo pretendo,no aburrirme,porq puede pasar q me aburra y cuando me”aburro”,nada me importan mucho", escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen suya en el piso del programa de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Cansada de la situación que le toca vivir a diario, es que agregó que quiere que no la molesten más. "Me aburro y tengo que hacer mil cosas más que poner el hombro y romperme toda acá donde sólo me putean. Basta de agresiones. Es de cuarta y no es respetuoso. Es increíble. La agresión ya no la aguanto ni un minuto más".