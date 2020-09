Sebastián Estevanez rompió el silencio tras su grave accidente doméstico

jueves, 10 de septiembre de 2020 16:30

Sebastián Estevanez lleva 18 días de recuperación tras un grave accidente doméstico y agradeció en redes sociales el cariño de la gente y detalló que está en plena recuperación.

"Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó Estevanez.

Luego, se refirió sobre la situación que vivió y explicó: "Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidóin de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos",

Por último, se refirió a su médico que lo está acompañando y nuevamente destacó el cariño recibido estos días. ¡Fuerza Seba!