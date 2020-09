Christophe Krywonis se bajó de Masterchef Celebrity: "hubo cosas que trabaron todo"

martes, 1 de septiembre de 2020 09:37

Christophe Krywonis no formará parte del jurado de Masterchef Celebrity Argentina, que se emitirá por Telefe. Así lo confirmó el mismo cocinero en medio de la ola de famosos que ya dijeron que van a ser participantes del certamen.

El reconocido chef, que fue jurado en Bake Off Argentina, decidió dar un paso al costado no por cuestiones económicas sino por otros motivos que no dejó trascender.

"Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, afirmó en El Espectador (CNN Radio).



Luego señaló que tiene "muchas cosas para hacer" y no descartó volver a la televisión también de la mano de Telefe pero con otra propuesta. Además subrayó que tiene otros proyectos en mente, con lo cual el trabajo no le faltará, pese a la pandemia.

"La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina. Dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto”, aclaró.