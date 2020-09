Agustín Sierra le tiró los perros a Laurita Fernández y ella lo frenó en seco

martes, 1 de septiembre de 2020 00:35

Agustín Sierra es sin dudas una de las revelaciones del Cantando 2020. El joven no solo tiene protagonismo a la hora de cantar sino también en las previas con Laurita Fernández, a quien declaró, en alguna oportunidad, su admiración.

Este lunes, esa previa tuvo un condimento extra que llamó la atención de todos. Ángel de Brito le preguntó sobre una declaración de él en una revista donde se pudo leer que él quería "invitar a Laurita Fernández a tomar una cerveza”.

“Me pusieron en el título que estaba enamorado de Laurita Fernández y me pareció un montón. Me parece una mujer hermosa y ahora entendemos que está en una relación o tratando de reconstruirla. No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas”, señaló Cachete Sierra.

Luego ante estas palabras, ella dio un paso más y le preguntó cómo es como seductor a la hora de encarar a una chica. “No me preguntes mucho, Laurita. Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a la perra. Escuché que a ella no le gusta la cerveza así que el día de mañana podemos tomar mate”, contestó Sierra invitando indirectamente a salir.

“Ya tengo quien me cebe mate. Mate dulce con mucho edulcorante”, lo frenó Laurita en una situación que generó comentarios de todo tipo.

Agustín Sierra había confesado hace unos días que no pierde la ilusión "nunca". "Hay que saber esperar. La vida son momentos. Este es un momento para ser caballero, respetuoso y ver qué sucede entre ellos. El día de mañana será otro momento quizá para decirle ‘hola, tomamos una cerveza’, ‘hola, cómo te va?’ ‘Vamos a caminar juntos’. No sabemos. Nunca hay que descartar nada, jamás. Siempre positivo y siempre para bien”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.